Els pagesos aixequen els talls a les carreteres

Els pagesos que mantenien bloquejades diverses carreteres de Catalunya des de feia 5 dies han decidit aquest dilluns a la tarda posar fi a les protestes. La decisió arriba després de la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i representants de Revolta Pagesa, en què el cap de l’executiu ha ratificat els compromisos anunciats ahir pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
Els portaveus del moviment han sortit “contents” de la trobada i han traslladat la proposta d’aixecar els talls a les assemblees locals, que finalment han avalat el gest. Tot i això, han deixat clar que la treva és temporal: si les promeses no es compleixen, tornaran a ocupar les carreteres.
Pontós: retirada “amb el cap ben alt”
A Pontós (Alt Empordà), els pagesos han començat a desmuntar el campament que mantenia tallada l’AP‑7 des de feia cinc dies. Una cinquantena de manifestants han recollit les instal·lacions i han marxat progressivament amb els tractors després de rebre la trucada dels representants que havien estat a la reunió amb Illa.
Després d’una breu assemblea, els agricultors gironins han acordat aixecar el tall i donar un marge al Govern per demostrar que els compromisos són reals i aplicables.
Olvan: cinc dies de tall a la C‑16 arriben al final
A la C‑16, entre Gironella i Berga, els pagesos han pres la mateixa decisió. El tall, que havia començat dijous, ha afectat una de les principals vies d’accés al Pirineu des de Barcelona i l’àrea metropolitana.
El portaveu de Revolta Pagesa d’Osona, Guillem Solà, ha advertit que el moviment no desapareix: “Si d’aquí a tres setmanes no hi ha resultats, tornarem a sortir al carrer”. Segons Solà, el sector necessita mesures urgents i tangibles per fer front a la competència derivada del pacte UE‑Mercosur.
Al Coll d’Ares (Ripollès), els pagesos també han decidit desconvocar el tall. Joan Moret, un dels agricultors presents, ha expressat esperança però també escepticisme: “Confiem que les promeses del Govern no tornin a ser fum, com ha passat en ocasions anteriors”.
Moret ha recordat que l’executiu ha demanat quinze dies per començar a aplicar mesures i que el sector estarà atent a qualsevol moviment.
Revolta Pagesa: satisfacció prudent i seguiment exhaustiu
Els representants de Revolta Pagesa han valorat positivament la reunió amb Illa. Jordi Aguilera ha afirmat que “sortim satisfets perquè Illa ha fet seus els compromisos d’Ordeig amb el sector”. Segons ha explicat, a partir d’ara s’obriran taules de treball i mecanismes de seguiment directe per garantir:
- La dotació de recursos al sector agrari
- La defensa dels productors catalans davant l’acord UE‑Mercosur
- La minimització de l’impacte competitiu sobre les explotacions locals
El moviment insisteix que el seguiment serà constant i que no descarten noves mobilitzacions si detecten incompliments.
El Port de Tarragona, primer a desconvocar
Aquest mateix matí, els pagesos que bloquejaven l’accés al Port de Tarragona per l’A‑27 ja havien aixecat la protesta. Cap a les 10h, els 25 tractors i la quinzena de vehicles que quedaven han marxat en columnes cap a la Conca de Barberà, el Penedès i el Baix Camp.