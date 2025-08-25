Els PADES acompanyen al final de la vida

Avui ens volem fixar en un dels moments claus de la vida: en el seu final. I es que quan marxem del món hem de fer-ho amb la consciència de que hem viscut fins al final amb dignitat i que podem marxar en pau. I es per això que pot ser clau l’acompanyament professional en el final de la vida. I és per això que des del Grup Mutuam tenen un Programa d’Atenció Domiciliaria i Equips de Suport (PADES). Ho fan amb uns equips formats per metges, infermeres, treballadors socials i psicòlegs que acompanyen a persones amb malalties cròniques avançades o en fase terminal, i als seus familiars, garantint suport les 24 hores tots els dies de l’any. És per això que a La Ciutat d'Estiu hem parlat amb l'Emma Costas. Ella és la directora dels equips PADES, d’aquest programa d’atenció domiciliària i ens ha explicat primer de tot en que consisteix aquest programa i quina és la seva trajectòria.
A més també ens ha explicat quins són els objectius del programa, i quins beneficis té en les persones que reben aquest servei. A més d'ajudar i acompanyar als pacients, també els hi ofereixen el servei a les famílies, que són una part molt important i imprescindible de tot aquest procès.
Finalment, també ens ha explicat cóm pot la gent arribar fins a ells i solicitar aquest servei.