Els nois catalans cada cop són més conservadors, segons una enquesta

Els nois catalans cada cop tenen posicionaments més conservadors, tal com demostra l’enquesta de 2025 de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Aquesta tendència es manifesta en tots els àmbits, des del feminisme fins al canvi climàtic, passant per l’autoritarisme.
Parlem del col·lectiu d’homes d’entre 18 i 24 anys. Segons els resultats de l’enquesta, a la qual han respost més de 2.700 persones, 6 de cada 10 nois d’aquesta edat creuen que el feminisme empitjora les relacions entre homes i dones. I un 30% pensa que la violència de gènere és un invent del feminisme i que existeix desigualtat en perjudici dels homes.
Pel que fa a qüestions mediambientals, hi ha un volum important de negaconistes del canvi climàtic: prop del 20% no creu que hagi estat causat per l’activitat humana. Quant a la política, el 24% rebutja que la democràcia sigui la forma preferible de govern i un 40% no ho sap o no vol posicionar-se al respecte.
El director de l’ICIP, Kristian Herbolzheimer, reconeix que tot plegat són "senyals d’alarma", però hi treu ferro: "Són raonables en un context que no dibuixa un horitzó esperançador i, per tant, té sentit que sigui sobretot el sector jove qui dispari aquestes alarmes. I precisament perquè és el sector jove, crec que hi ha marge per a l'actuació des de les administracions públiques per poder-ho revertir". Cal tenir en compte que l’enquesta mostra pessimisme cap al futur en tots els sectors de la població. El 70% del total d’enquestats creuen que les noves generacions viuran pitjor que les anteriors.
Posicionaments racistes
Més enllà d’això, també hi ha dades preocupants en el conjunt de la ciutadania. Hi ha hagut un augment de la desconfiança i de la percepció d’inseguretat: prop de dos terços dels enquestats, el 64%, afirmen que la seguretat ha empitjorat respecte fa un any a Catalunya, mentre que el 2023 aquesta xifra se situava al 55%. I això sembla tenir com a conseqüència un gir punitivista i un major rebuig a la immigració: la meitat de la ciutadania és partidària d’endurir les penes pels delictes comuns i d'expulsar les persones migrants que delinqueixin. En aquest sentit, el 46% considera que la població immigrant delinqueix més que l'autòctona. Alhora, augmenta especialment el percentatge de persones que creu que el país és pitjor per culpa de la gent que ve de fora, arribant a un 44%.