Els nens també pateixen amb la tornada a l’escola

La tornada a la feina no és gens fàcil i a molta gent li genera estrès i angoixa. Amb tot, això no és exclusiu dels adults, i és que els més petits, que en uns dies han de tornar a l’escola, també pateixen al passar de les vacances a la rutina diària.
La clau: escoltar
La Gemma Rodríguez, mestre d’infantil de l’escola Salesianes de Sarrià, ens ha explicat que noten com afecta aquesta tornada a la rutina per als més petits. Per fer-hi front, les mestres fan servir tècniques que van des del joc, fins a donar temps als nens perquè s’adaptin passant per l’escolta activa.
Aquesta és, segons Núria Casanovas, psicòloga infantil, una de les claus en aquest procés. Hem d’escoltar als nens per saber com se senten davant aquest repte i després actuar si cal donant-los confiança i seguretat.
Els nens no són immunes als canvis i també pateixen amb la tornada a la rutina...una tornada que esperem que dilluns sigui d’allò més màgica.