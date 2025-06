Els nens i nenes de Catalunya passen calor a les aules

Ja tenim l’estiu al damunt i això significa altes temperatures per a molts treballadors i també per a molts estudiants. I cada any per aquestes dates es repeteix una problemàtica a Catalunya que sembla no tenir solució: els nens i nenes de les escoles del país passen calor a les aules. L’alumnat de l’Escola Bressol Municipal Alchemika de Barcelona han de suportar temperatures superiors als 28 graus centígrads. Ho ha denunciat l’Associació de Famílies del centre. Però aquest no és l’únic en el que aquests dies se sua de valent. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, i ens ha explicat que "les escoles catalanes són, malauradament, un forn. Són els únics edificis de l'administració pública en els qual no hi ha cap tipus de climatització".

35 graus a l'aula

"Quan arriba el final i el principi de curs, sempre hem de patir el mateix mal, que és aquesta calor insoportable", assegura. "L'altre dia em va trucar una treballadora d'un centre de Lleida i em va enviar una foto del termòmetre i estaven a 35 graus, és una bogeria", diu la Iolanda. "Aquest any ni tan sols hi ha un pronunciament de l'administració respecte a aquesta situació, no tenim cap noticia de res", afegeix.

"És un tema que es parla cada any, necessitem solucions reals, s'ha de fer una planificació de totes les infraestructures", conclou.