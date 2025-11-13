Els nanoplàstics poden arribar als espermatozoides

Avui volem parlar d’un tema que preocupa cada cop més i que ens afecta a tots: la presència de plàstics en el nostre entorn. Els nanoplàstics són tan petits que són invisibles a l’ull humà, però una nova recerca suggereix que podrien estar tenint impacte directe en la nostra salut reproductiva. Els científics investiguen com aquestes partícules microscòpiques interactuen amb les nostres cèl·lules més bàsiques i les conclusions obren interrogants sobre el futur de la fertilitat.
Tot això s’ha donat a conèixer aquests últims dies al congrés sobre reproducció assistida d’ASEBIR, que s'està celebrant a Barcelona. Investigadors de la UAB han presentat un estudi que mostra com els nanoplàstics s’adhereixen als espermatozoides i en dificulten el moviment. Els experiments, realitzats amb mostres de ratolins, revelen que aquestes partícules s’enganxen a la superfície de les cèl·lules reproductives masculines i en comprometen la mobilitat. Aquests assaigs s’han fet amb concentracions molt superiors a les reals, tot i que preocupa que els nivells ambientals siguin desconeguts i vagin en augment.
Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat amb l'Elena Ibáñez, professora agregada de la UAB i investigadora principal del projecte. Ella ens ha explicat, primer de tot, què són els nanoplàstics, i també ens ha parlat de quins han estat els motius que els ha motivat a realitzar aquesta investigació. A més, també ens ha parlat de cóm podria avançar la investigació en el futur i què podem fer per a que tot plegat ens afecti el mínim possible.