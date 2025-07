Els municipis rurals, molt satisfets amb l'aprovació del seu Estatut

El Parlament de Catalunya ha aprovat l’Estatut de Municipis Rurals, una llei que vol afavorir el repoblament i l’equilibri territorial dels municipis de menys de 2.000 habitants. Aquesta llei beneficiarà 608 municipis amb aquestes característiques i el seu objectiu és revertir el despoblament rural, garantir l’arrelament de les persones i afavorir el reequilibri territorial. D’entre aquests 608 municipis s’hi han inclòs 12 més respecte els que preveia la proposta de llei inicial. D’aquesta manera, per primera vegada es defineix què és un municipi rural i, per tant, se li dona un reconeixement específic i, tal i com han defensat els seus impulsors, hi han votat a favor tots els partits excepte Vox, servirà per garantir una adequada prestació dels serveis públics i impulsar el desenvolupament econòmic i social.

Una llei molt ben rebuda

A la votació del Parlament hi van estar presents molts dels alcaldes i alcaldesses d'aquests municipis i també algunes entitats, com per exemple l'Associació Micropobles de Catalunya. El president d'aquesta entitat i alcalde de la població de Riner, Joan Solà, assegura que "Avui és un dia de celebració. L'any 2018 Micropobles de Catalunya ja vam presentar una primera proposta al Parlament, que ja era una mostra del convenciment que teniem que els municipis rurals necessitaven aquest reconeixement oficial, i per tant és molt satisfactori veure com finalment és una realitat. Més que visibilitzar aquests pobles petits serveix per protegir-nos, perquè fins ara no comptavem amb eines que ens protegíssin en aquest sentit, tot el que hem reclamat des de fa temps tenim una llei que garanteix el que necessitavem i portavem temps demanant. No ho arreglarà tot, però ens ajudarà a revertir la situació i ens ajudarà a fer un món rural més viu i fer un país millor per a tothom. No és un privilegi, és un pas ferm en l'equilibri territorial i en la igualtat d'oportunitats per les persones que viuen en aquests pobles".

Amb aquesta llei aprovada, Solà recorda que "a partir d'ara el que hem de fer les entitats implicades és mantenir aquest consens, que s'ha manifestat pel vot favorable de tots els partits excepte Vox, i marcar un calendari per fer efectiu aquest Estatut i anar garantint que es compleix de manera satisfactòria, i ja estem treballant en això, en marcar els terminis i a partir dels setembre poguiem exigir qe alguna d'aquestes propostes es comlpleixi de la manera més ràpida possible".

Les dificultats dels municipis rurals

Solà és alcalde del municpi de Riner, a la comarca del Solsonès. Amb una població de 262 habitants censats, Solà reconeix que "és molt complicat gestionar el poble, perquè apenes comptes amb eines que t'ajudin amb el dia a dia, per exemple, per atendre els aspectes burocràtics. Per exemple a Riner només tenim secretaria dos dies per setmana i administració un sol dia, i a l'hora d'atendre paperassa i gestions vàries condiciona molt el dia a dia, perquè al cap i a la fi aquestes poblacions també ens regim per la mateixa burocràcia que la resta de poblacions, és a dir que s'han d'atendre les mateixes gestions". En aquest sentit, l'alcalde de Riner assegura que "aquesta llei arriba per reforçar, entre d'altres, aquests aspectes".

"Si no s'actua alguns municipis s'acabaran buidant. La paraula repoblar no és la que mes utilitzem, perquè hem d'aconseguir que la gent que viu a aquests pobles hi segueixi vivint i les futures generacions puguin arrelar-se aqui, i això ara mateix no està garantit per manca d'habitatge i infraestructures, aquí s'ha de treballar d'una manera molt ferma, no pot ser que la gent que treballa a la zona no pugui accedir a un habitatge, havent de marxar a una capital de comarca perquè la llei d'habitatge no li permet fer-se la seva casa a la seva població". Davant de problemes com el de l'habitatge que viu Barcelona, Solà reconeix que "el món rural té la capacitat d'absorbir la població que ha de sortir de les grans ciutats. El món rural i el món urbà han de ser complementaris, no s'ha de ser anti-res, hem de tenir clar que els pobles petits tenen la capacitat d'oferir habitatge on hi falta i aqui s'ha de sumar, hem d'acabar amb la imatge de que el mon rural dona l'esquena al mon urbà, hem de sumar tots per fer un país millor", reivindica el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya.