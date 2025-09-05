Els Mossos investiguen la mort violenta d’una dona i han detingut un home com a sospitós

Lloret de Mar viu hores de consternació després d’un presumpte feminicidi en un apartament turístic del municipi. Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’una dona d’uns 30 anys, el cos de la qual va ser localitzat aquest dijous al migdia en un habitatge situat al carrer Sant Bartomeu, a prop de l’Ajuntament.
Els fets
Segons fonts policials, va ser l’empresa gestora de l’apartament qui va trobar el cos sense vida de la dona en el moment de fer el "check-out", cap a dos quarts de dotze del migdia. Immediatament es va alertar la policia, que es va desplaçar fins al lloc dels fets.
Els agents van confirmar que el cos presentava signes evidents de violència. Les primeres investigacions apunten a una agressió sexual seguida d’una mort violenta, tot i que no s’han detectat signes de força a l’accés de l’immoble ni armes a l’entorn immediat de la víctima.
Aquest dijous a la tarda, els Mossos van detenir un home com a sospitós del crim. El detingut va ser traslladat a l’apartament per fer la reconstrucció dels fets i posteriorment va ser conduït de nou sota custòdia policial. El cas es troba sota secret de sumari.
Minut de silenci a Lloret de Mar
Aquest és el cinquè feminicidi registrat a Catalunya aquest any. Com a mostra de rebuig i solidaritat, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat un minut de silenci aquest migdia.