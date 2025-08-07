Els monitors dels casals d'estiu

Els casals d'estius són la solució per a moltes famílies per poder conciliar la vida laboral amb la familiar durant els mesos d'estiu, però els professionals del sector deixen molt clar que " no són un aparcament de criatures". Són espais per "aprendre i educar des del lleure". Més enllà de les activitats lúdiques i educatives, famílies i veïns remarquen que els casals "donen vida al barri".
Es calcula que prop de 500.000 persones -entre monitors, famílies i nens- estan implicades amb els casals, caus i esplais arreu de Catalunya. Marxar d'acampada, anar a la piscina o fer infinitat de llocs sense pantalles pel mig són les grans atraccions dels casals d'estiu. Activitats que fomenten la sociabilització entre entre nens i nenes de diferents edats, destaquen monitors i famílies.