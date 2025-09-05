Els misteriosos arcs de la plaça Sant Cugat del Rec

A la Plaça Sant Cugat del Rec trobem dos arcs que històricament s’han atribuït a part de la desapareguda església que ocupava l’espai actual de la plaça però que realment tenen un altre origen.
Restes d'altres èpoques
L’església de Sant Cugat del Rec es va erigir al S.XI per l’impuls d’un canònic de la catedral anomenat Guislabert que sentia devoció pel màrtir.
La construcció va ser reedificada en diverses ocasions. La primera, al 1287 i la segona entre 1626 i 1632.
Els arcs que ara ens trobem a la plaça s’atribuïen a part d’aquesta església, però realment haurien format part d’un hostal o magatzem medieval dels segles XIII o XIV.