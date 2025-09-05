SECRETS DE BARCELONA

Els misteriosos arcs de la plaça Sant Cugat del Rec

El Xavi Casinos ens porta un nou secret de Barcelona que ens trasllada al S.XIII

ondacero.es

Catalunya |

A la Plaça Sant Cugat del Rec trobem dos arcs que històricament s’han atribuït a part de la desapareguda església que ocupava l’espai actual de la plaça però que realment tenen un altre origen.

Restes d'altres èpoques

L’església de Sant Cugat del Rec es va erigir al S.XI per l’impuls d’un canònic de la catedral anomenat Guislabert que sentia devoció pel màrtir.

La construcció va ser reedificada en diverses ocasions. La primera, al 1287 i la segona entre 1626 i 1632.

Els arcs que ara ens trobem a la plaça s’atribuïen a part d’aquesta església, però realment haurien format part d’un hostal o magatzem medieval dels segles XIII o XIV.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer