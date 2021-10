Els metges de Família avalen la nova atenció primària però reclamen més personal per aplicar-la

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el doctor Jordi Mestres ha demanat ser “realistes” a l’hora d’aplicar el nou sistema que recupera les visites presencials al metge quan sigui necessari i després de passar el filtre d’un administratiu format. “Hi ha centres que no tenen el personal adient o que no tenen totes les places cobertes i el desplegament serà progressiu; també es requereix una corba d’aprenentatge perquè s’han de fer servir eines noves”, ha apuntat Mestres.

El filtre d’un administratiu

Pel vicepresident de CAMFIC, no és cap problema que un administratiu format s’encarregui de decidir quines cites requereixen una visita presencial i quines no: “Això ja es feia abans, ara s'intenta estandarditzar-ho a tot el territori i homogeneïtzar-ho amb equitat, és vol que hi hagi un administratiu de referència i una relació de confiança”.

En aquest sentit, Mestres no creu que aquest sistema de citació impliqui una pèrdua de qualitat tot i que reconeix que, al principi, “hi haurà molt assaig-error i haurem d'estar atents a les coses que hem de millorar”. El vicepresident de la Societat Catalana de medicina familiar i comunitària també posa l’accent en la necessitat de posar més recursos a l’atenció primària per aplicar aquesta reforma: “No podem implementar reformes sinó tenim l'equip al 100% per baixes, places no cobertes, vacances; cal un pla per millorar aquests forats perquè, si no, no farem res.