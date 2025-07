Els més joves podríen jubilar-se als 71 anys

Avui ens volem fixar en una dada que és molt preocupant per les noves generacions: i es que molts experts asseguren que els més joves podrien jubilar-se als 71 anys per entrar més tard al mon laboral... Segons diversos estudis, els joves han de començar a estalviar ben aviat per evitar aquesta situació. Amb aquest escenari de fons, la transició cap a la vida adulta i econòmicament independent es complica, i les conseqüències socials i econòmiques poden ser profundes. Per tractar aquest tema hem parlat avui a La Ciutat amb la Montserrat Guillén, catedràtica de la facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i ens ha explicat que "estem parlant a 40 anys vista, i podria convertir-se en una realitat".

"Això forma part de l'estratègia d'estabilització del sistema de pensions que consisteix en allargar l'edat de jubilació i penalitzar la jubilació anticipada. Així fan sostenible el sistema", diu la Montserrat. "Hem arribat a aquesta situació per un fet que té a veure amb com organitzem nosaltres el sistema de pensions, que consisteix en que les persones que estan actives cotitzan, però en el fons estan pagant als que ara estan jubilats", explica. "Per paliar això s'està incorporant el que es coneix com jubilació parcial", diu. "Alguna mesura podria pasar per implementar educació respecte a aquest tema a les escoles", conclou.