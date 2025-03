Els massatges i les joies que substitueixen la música

Durant més d’un segle, els amants de la música van tenir una botiga de referència, la New Phono del Carrer Ample.

Els inicis

Tot va començar al 1906, quan Josep Massó Armadans va apujar la persiana d’aquest negoci que molt aviat es va convertir en el punt de referència tant per músics professionals com per a aficionats, que en els seus tres locals podien trobar tot el necessari relacionat amb el món de la música.

Al 2019, els besnets del Josep van haver de prendre la dura decisió de tancar la botiga. Durant un temps, va agafar les regnes del negoci Tico Música, un altre negoci emblemàtic de Badalona, però la pandèmia va obligar a tancar.

On estava la New Phono trobem ara un saló de massatges i una joieria però també l’emblemàtic anunci esculpit en fusta amb el nom de la històrica botiga.