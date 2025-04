Els joves i TikTok: Segons un estudi, el seu impacte és major en noies que en nois

TikTok és la xarxa social més popular entre els joves i, sens dubte, té un gran impacte en la psicologia i en el seu dia a dia. En aquest sentit, un estudi elaborat per investigadores de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Oberta de Catalunya sobre la percepció que tenen els joves en l'impacte social apunta que aquesta xarxa social afecta més les noies adolescents que els nois.

Per abordar aquesta problemàtica hem pogut parlar amb Mireia Montaña, professora de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, que explicava que en aquest estudi "hem preguntat per dues xarxes socials, Instagram i TikTOk, però TikTok és especialment interessant perquè els joves no es relacionen tant amb els seus amics, sinó que normalment el que veuen és el que els surt, per tant no poden escollir els continguts".

La més popular

La realitat ens diu que el 70% dels joves entre 12 i 18 anys utilitzen TikTok, el que confirma el gran atractiu que té per aquest col·lectiu: "És atractiva perquè sempre els surten els continguts que els agraden, el que fa que la seva realitat estigui en els mateixos ítems, i això la fa perillosa". En aquest estudi els ítems més ben puntuats son la capacitat d'organitzacio col·lectiva, la pertinença grupal i la possibilitat d'expressar-se tal i com son però els menys valorats "son el benestar psicològic i la comunicació amb els seus grups socials de referència. En el benestar veiem diferències en el gènere, les noies es ressenteixen més per la pressió estètica i social, ja que els ítems que més es consumeixen son de bellesa, mentre que els nois miren més esports, música o humor".

Joves i rols de gènere

En la qüestió dels rols, diu Montaña, "TikTok els reforça perquè els continguts que veuen son els tipics rols de sempre, que les noies han de ser guapes i els nois consumeixen esports i d'altres aficions. TikTok sembla evident que és una xarxa social masclista. Hem millorat poc perquè com que hi ha l'agoritme que sempre ens ofereix els mateixos continguts no es surt d'aqui. El que es veu més negativament és la manca d'autoestima a partir d'aquesta pressió social, i a nivell positiu la pertinença grupal. Tot i que TikTok no esta pensada per la socialització directa sí que es genera aquesta connexió".

Aquesta franja d'edat de la que estem parlant, de 12 a 18 anys, és l'etapa de la vida on els joves es troben en plè procés de maduració, i això, diu la professora de Ciències de la Comunicació de la UOC, "els pot afectar al pensar que aquests rols son els que han de ser i son vàlids, com si les noies fossin una mercaderia, mentre que els rols dels nois son més els de sempre". En aquest sentit, per prevenir tot aquest impacte negatiu, recomana "ajudar a tenir més capacitat crítica, els pares hem de començar veient les xarxes amb ells, preguntar què els sembla, fer-los veure aquests rols tradicionals que es mostren i questionar-los".

Els perills d'informar-se per TikTok

Els joves d'avui en dia utilitzen TikTok per informar-se, una realitat que Montaña veu "perillosa. No sabem com s'estan informant d'aquesta manera, amb una presència de fake news molt alta. Quanta més reflexió millor". Ara bé, si és cert que les noies son més conscients de l'impacte negatiu de les xarxes socials, fet que "hauria de ser positiu, els es dificil separar-ho a l'hora de consumir-ho".