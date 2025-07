Els joves no ho tenen fàcil

Feines precàries, difícil accés a l’habitatge, pressió a les xarxes socials... són molts els àmbits en els que els joves ho tenen complicat. Per parlar de tot plegat, hem convidat a l’estudi a quatre joves que encara no han accedit a la seva primera feina i que segueixen vivint a la casa familiar. Ells són la Maria Aroca, l’Eloi Collazos, la Mireia Molina i el Martí Ramos.

La feina i l'habitatge, els principals problemes

Pel que fa a la ocupació, consideren que no ho tenen fàcil perquè cada cop es demana més experiència i es complica l’accés a una primera feina remunerada. En aquest sentit, reconeixen que la seva millor opció és fer estudis complementaris després de fer una carrera universitària.

També hem parlat del darrer estudi del BBVA que apunta que els nostres joves no es podran jubilar fins als 71 anys. Sobre aquesta qüestió reconeixen que encara no en pensen gaire però si que són conscients de que ho tindran complicat per cotitzar els anys que es necessiten per la jubilació pel fer de trigar tant en trobar feina.

Lligat amb la inestabilitat econòmica està l’accés a l’habitatge. Els quatre coincideixen en una cosa: no podran viure a una gran ciutat com Barcelona i s’hauran d’allunyar molts kilòmetres o fins i tot marxar del país.

A banda de feina i habitatge hem parlat de molts altres temes com el feminisme o l’auge de l’extrema dreta.