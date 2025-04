Els investigadors protegeixen les energies renovables assegurant que el problema resideix en la xarxa

Segons la Cristina Madrid, investigadora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i directora del grup LIVEN, que estudia els impactes ambientals del sistemes energètics, explica a Onda Cero que es tracta d’un desequilibri entre l’oferta i la demanda. Per entendre com funciona el sistema elèctric a Espanya, fa el símil amb el cabal d’un riu.

"Penseu que el sistema elèctric és com un riu, si hi ha molta demanda el riu es seca i si hi ha molta oferta patim una inundació", apunta. I és precisament això el que ha passat, que la demanda no era tal com per suportar el pic d'energia generada i el sistema ha patit una aturada.

Segons dades de Red Elèctrica, les energies renovables, eòlica, fotovoltaica i hidràulica, van generar la setmana passada un 60% de l’electricitat d’Espanya. És una excel·lent notícia, apunta la directora de LIVEN. Ara bé, no podem controlar quan surt el sol ni amb quin força bufa el vent. Per tant, si no tenim una xarxa que pugui suportar els pics d’energia sobrant que generen les renovables, caldrà invertir en millorar-la.

"Tenim una mança d'inversió transversal", lamenta. Portem molts anys aplicant polítiques que poc a poc ajuden a implementar tecnologies com les plaques solars o els molins eòlics, però "segurament ha arribat el moment de començar a pensar en la xarxa".

I al ser preguntada sobre si aquest estudi es pot repetir, reconeix que sí. De totes formes, creu que no es produirà de forma immediata ja que "som molts investigadors" els que estan fent recerca per trobar la millor manera d'encabir les energies renovables en el sistema elèctic tradicional. Per tant, qualifica aquesta aturada generalitzada "com un aprenentatge".