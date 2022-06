Els hospitals només tenen “reserves de sang per a 5 dies”

“Hi ha reserves de sang per a cinc dies”, assegura Enric Contreras, quan la xifra òptima hauria de ser per garantir la donació d'entre 8 i 9 dies. El director assistencial del Banc de Teixits alerta que “estem per sota del desitjable”, especialment per encarar una època complicada com la de l'estiu. Ser donant de sang és senzill. Cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut. En el cas de les dones, a més, no estar embarassades. Els homes poden donar quatre vegades a l'any i les dones tres.