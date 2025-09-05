Els Goya a Barcelona: la gala serà el 28 de febrer a l'auditori del CCIB

La 40a edició dels Premis Goya, que se celebraran a Barcelona, ja té data i ubicació exacta: la gala serà el 28 de febrer a l’auditori del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), al Fòrum. Ho ha anunciat aquest matí el president de l’Acadèmia de Cinema espanyol, Fernando Méndez-Leite, en un acte al Palau de la Generalitat, on l’han acompanyat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Els Goya tornaran a Barcelona 26 anys després. Fins ara, l’única vegada que la festa del cinema espanyol s’havia fet a la capital catalana havia estat l’any 2000, quan 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar va ser la gran triomfadora de la nit.
Motius de sobra per tornar a Barcelona
Méndez-Leite ha assegurat que sobren els motius per tornar a la ciutat. El president de l’acadèmia espanyola ha reivindicat el cinema català, que sempre ha estat "molt rellevant" per al conjunt del cinema espanyol, i que ara ho és més que mai. Fins i tot ha ironitzat sobre aquest moment dolç que viu l’audiovisual de casa nostra: "Ens estan menjant pels peus! Fixeu-vos que les tres pel·lícules que hem seleccionat a la cursa pels Oscars són produccions catalanes".
També la consellera de Cultura ha posat en valor aquesta etapa “sensacional” de l’escena cinematogràfica catalana. "La tria de la capital catalana per celebrar-hi la gala és un reconeixement indubtable a la força, al talent i al dinamisme imparable del nostre cinema", ha afirmat.
L’escenari escollit per a l’entrega d’aquests guardons, l’auditori del fòrum, és on normalment es fan els Gaudí, que l’any vinent es traslladaran al Liceu i s’atorgaran vint dies abans dels Goya.
Pocs detalls, molta expectació
Pel que fa als detalls de la gala, Méndez-Leite ha admès que encara no se'n coneixen gaires perquè hi ha moltes coses pendents de decidir. Això sí, s’ha aventurat a dir que "probablement serà la millor gala dels Goya" que s’haurà fet mai.
Una de les incògnites és qui presentarà la cerimònia, perquè s'ha de decidir per votació a la junta de l'Acadèmia. Presents a l’acte d'aquest matí hi havia diversos actors i directors que podrien ser candidats a fer-ho. Preguntats per Onda Cero Catalunya sobre auqesta possibilitat, dos d'ells han tingut reaccions ben diferents. "A mi m'agrada presentar els Goya, encara que tothom digui que és un marrón", ha reconegut José Corbacho, que repetiria com a presentador. "Ni de broma, perquè ho faria fatal", s'ha sincerat Laia Madull.
Activitats prèvies a Barcelona
El que sí que sabem és que Barcelona acollirà diverses activitats relacionades amb els Goya des de molt abans del 28 de febrer, tal com ha anunciat Collboni. Per exemple, es crearà un passeig de la fama amb els guardonats catalans que hi ha hagut en les 39 edicions dels premis que s'han fet fins ara. També hi haurà set premis Goya gegants repartits per la ciutat, un photocall amb estatuetes i una trobada amb el Goya d’Honor i el Goya Internacional, entre altres propostes.