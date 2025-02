Els furts cauen un 6,3% a Barcelona durant l’any 2024.

Són unes dades que s’han fet públiques avui a la Junta de Seguretat Local de Barcelona, on s’ha constatat que els furts – la tipologia de delicte més habitual a la ciutat – han baixat un 6,3% en un any. Son les xifres més baixes dels darrers 10 anys, excloent el període de restriccions per la COVID-19. Per donar més dades, també baixen els robatoris violents en un 8,4%, s’han intervingut un 29% més d’armes blanques i s’han desmantellat 166 punts de venda i consum de droga. Tot plegat, segons la consellera d’Interior, Núria Parlon, gràcies a l’augment de l’activitat policial: "La recepta està funcionant; més mitjans, més coordinació i més intel·ligència policial".

Davant d’aquestes dades i de la sensació d’inseguretat que continua percebent la ciutadania, l’Ajuntament i els cossos de seguretat crearan i intensificaran alguns plans, com el ‘Pla Confiança’, per mostrar la realitat delinqüencial de la ciutat, i el ‘Pla de Visibilitat’, en el qual s'incrementarà la presència d’agents uniformats al carrer per dissuadir i prevenir conductes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que les dades consoliden un canvi de tendència en positiu i demostren el compromís de l'ajuntament en la lluita contra la multireincidència.

Creixen els delictes vers les dones

Per una altra banda, cal destacar que han augmentat indicadors de violència contra la dona. La violència de gènere ha augmentat un 2,2%, les agressions sexuals un 4% i les relacionades amb la violència a la llar un 6,4%.