EL COR DE LA CIUTAT

Els famosos tornen de vacances

Repassem amb en David Cervellò les portades de les principals revistes del cor

Míriam Franch

Catalunya |

L’estiu ha estat ple de casaments, divorcis, noves relacions i molta platja. Ara arriba el moment de tornar a la rutina i també ho fan els nostres famosos.

Torna la rutina

La primera en fer-ho ha estat la Infanta Leonor, que des de dilluns ja s’ha incorporat a l’exercit de l’aire per finalitzar la seva formació militar.

També ho ha fet Irene Rosales després de divorciar-se de Kiko Rivera i ho ha fet amb unes declaracions a la revista ‘Lecturas’ molt sucoses.

També veiem a les portades els 60 anys de la Terelu o la nova relació de Mar Flores.

