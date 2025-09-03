Els famosos tornen de vacances

L’estiu ha estat ple de casaments, divorcis, noves relacions i molta platja. Ara arriba el moment de tornar a la rutina i també ho fan els nostres famosos.
Torna la rutina
La primera en fer-ho ha estat la Infanta Leonor, que des de dilluns ja s’ha incorporat a l’exercit de l’aire per finalitzar la seva formació militar.
També ho ha fet Irene Rosales després de divorciar-se de Kiko Rivera i ho ha fet amb unes declaracions a la revista ‘Lecturas’ molt sucoses.
També veiem a les portades els 60 anys de la Terelu o la nova relació de Mar Flores.