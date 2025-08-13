EL COR DE LA CIUTAT

Els famosos passen l'agost en remull!

Cada dimecres, en David Cervelló ve a l'estudi de La Ciutat d'Estiu per alegrar-nos la vida i per desgranar-nos les revistes del cor.

Robert Calvo

Catalunya |

Aquesta setmana, ¡Hola! publica el tradicional posat estiuenc d'Ana Obregón, aquesta vegada amb la seva néta als braços: “Vull que em recordin com la dona que va viure intensament, va morir amb el seu fill i va ressuscitar amb la seva néta”, diu a la portada. Ja se sap que a Espanya, fins que no veu la llum el posat de la Obregón, no comença l'estiu. A més, aquesta portada es completa amb les vacances d'Isabel Preysler i Tamara Falcó al paradís de les Maldives.

Totes les celebritats són a la platja

Semana mostra Terelu Campos banyant-se en aigües de Màlaga en una petita escapada. La presentadora està al capdavant del programa 'Fiesta' (Telecinco) com a substituta Emma García durant les vacances d'estiu. Amb ella, la seva germana. I és que Carmen Borrego gaudeix també de la platja en companyia del seu fill, amb qui la reconciliació és un fet. Diez Minutos revela que Tamara Falcó i Íñigo Onieva han viatjat a un resort de luxe a les Maldives i que s'han emportat de paquet Isabel Preysler.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer