Els famosos passen l'agost en remull!

Aquesta setmana, ¡Hola! publica el tradicional posat estiuenc d'Ana Obregón, aquesta vegada amb la seva néta als braços: “Vull que em recordin com la dona que va viure intensament, va morir amb el seu fill i va ressuscitar amb la seva néta”, diu a la portada. Ja se sap que a Espanya, fins que no veu la llum el posat de la Obregón, no comença l'estiu. A més, aquesta portada es completa amb les vacances d'Isabel Preysler i Tamara Falcó al paradís de les Maldives.
Totes les celebritats són a la platja
Semana mostra Terelu Campos banyant-se en aigües de Màlaga en una petita escapada. La presentadora està al capdavant del programa 'Fiesta' (Telecinco) com a substituta Emma García durant les vacances d'estiu. Amb ella, la seva germana. I és que Carmen Borrego gaudeix també de la platja en companyia del seu fill, amb qui la reconciliació és un fet. Diez Minutos revela que Tamara Falcó i Íñigo Onieva han viatjat a un resort de luxe a les Maldives i que s'han emportat de paquet Isabel Preysler.