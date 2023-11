Els experts reconeixen que caldran més parcs fotovoltaics per fer hidrogen verd

Ricard García-Valls ha reconegut que “no hi ha volta de fulla”. Si Catalunya vol ser un centre productor d’hidrogen verd, “s’ha de canviar el xip” i fer més parcs fotovoltaics i plantes solars, encara que s’hagin de consensuar amb el territori. En aquest sentit, ha admès que li costa molt entendre com pot ser que una part de la societat vulgui renunciar a substituir els combustibles fòssils per energies més netes.

Aquest enginyer ha assegurat que és un pas important que la Unió Europea hagi inclòs el corredor entre Barcelona i Marsella i la planta d’electròlisi de Tarragona en els projectes que poden ser finançats amb fons europeus tot i que també ha destacat que caldrà finançament per part dels països implicats i de les empreses que en puguin sortir beneficiades. La decisió de la Comissió Europea, al seu parer, és “una empenta” a l’economia renovable.