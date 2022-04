Els experts recomanen “sentit comú” en la retirada de la mascareta als interiors

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Trilla ha assegurat que als epidemiòlegs els agradaria que s’actués amb més prudència tot i reconèixer que ara és un “moment bo” per prendre aquesta decisió que no respon únicament a “raons sanitàries”. En aquest sentit, Trilla ha demanat actuar amb “prudència” i “sentit comú”, tant en el cas de les persones que poden tenir un cert risc com en situacions d’aglomeracions o espais poc ventilats.

Els contagis pujaran les properes setmanes

Amb l’aixecament d’aquesta restricció, el cap d’epidemiologia del Clínic ha afirmat que “és esperable que els contagis creixin en les properes setmanes” però ha recordat que el més important és que aquest augment no es tradueixi en més pacients ingressats i més defuncions. Una cosa que espera que no passi gràcies, sobretot, a la vacunació.

La quarta dosi

Preguntat sobre si veu adient vacunar a tota la població amb una quarta dosi, Trilla ha manifestat que és partidari, especialment, de posar-la amb els més vulnerables. “Podríem dir segur que de 60 anys cap amunt i totes les persones amb malalties que els poden acabar portant a l’hospital per culpa de la covid”, ha apuntat l’investigador.