Els experts i els sindicats aplaudeixen el pla del govern per combatre les inundacions

La Generalitat ha anunciat un ambiciós pla per incrementar els efectius dels serveis d’emergència fins als 4.000 bombers l’any 2030 i crear una unitat especialitzada en inundacions. La mesura, que s’emmarca en l’estratègia de resposta al canvi climàtic, ha estat ben rebuda tant pels sindicats com per la comunitat científica, que alerten de la necessitat d’un desplegament pressupostari i d’una millor coordinació interinstitucional.
Recursos i múscul operatiu
Antonio del Río, secretari general de l’UGT als Bombers de la Generalitat, ha celebrat l’anunci com “un pas necessari després d’anys sense inversió en aquest àmbit”. Del Río ha subratllat que el pla incorpora aportacions del col·lectiu i ha instat el Govern a garantir-ne la viabilitat amb dotació econòmica i una musculatura operativa més robusta. També ha reivindicat la inclusió de la cultura de l’autoprotecció en el currículum de l’ESO, especialment per als col·lectius més vulnerables.
Evitar el col·lapse de rius i rieres
Des de l’àmbit acadèmic, Òscar Saladié, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, ha valorat positivament les mesures estructurals per evitar el col·lapse de les lleres de rius i rieres. En relació amb la possibilitat d’expropiar habitatges en zones inundables, Saladié ha defensat que caldrà estudiar cada cas amb consens territorial. L’expert ha reconegut que la col·laboració entre administracions i científics funciona, però encara té marge de millora.