Els experts alerten que en el canvi climàtic “ens hi va la vida”

La cimera de Glasgow assenyala tres grans reptes per al 2030: descarbonitzar la indústria, aturar la desforestació i impulsar la mobilitat sostenible.

“És important que l'escalfament global del planeta no superi l'1,5 graus”, assenyala Martí- per evitar les conseqüències devastadores del canvi climàtic com onades de calor extremes, sequeres perllongades i tempestes tropicals constants.

Més enllà dels plans de transició ecològica dels governs, la directora de l'Institut de Media Ambient de la Universitat de Girona també apel·la a la responsabilitat individual.

“Hem de ser molt conscients de la nostra reponsabilitat diària”, perquè “anem tard” i “tota actuació individual és necessària”. En aquest sentit, demana reduir el consum de plàstics, moure's en transport públic o sostenible i disminuir l'ús de vehicles de benzina o dièsel.