Els estudiants catalans troben en la Formació Professional una via consolidada per trobar la seva feina del futur

La Formació Professional és consolida com una opció de present i sobretot de futur en la trenta-quatrena edició del Saló de l’Ensenyament. I és que cada vegada més joves s’interessen per una opció formativa històricament menystinguda. De fet, anar a la Universitat era gairebé una obligació. Com a conseqüència les empreses catalanes s’estan trobant amb treballadors sobrequalificats que no responen a les seves demandes. Per això, la consellera d’Educació, Esther Niubó, anima els alumnes a optar per l’FP que, per primera vegada, facilita notes de tall i accessibles. "Es demanda un 5 en el 47% de cicles formatius de grau mitjà i en el 70% en el cas dels de grau superior", anuncia.

Fem referència a un cercador que permet els aspirant filtrar els graus que volen cursar per puntuació d'accés, territori, cicle, torn i centre. És una manera de professionalitzar el seu accés, d’ordenar-lo, d’evitar que milers d’estudiants ens quedin sense plaça el setembre. Poc a poc, aquest missatge va calant entre el jovent i el Saló de l’Ensenyament és un bon termòmetre per demostrar-ho.

El Saló de l'Ensenyament

A les 9 del matí ha obert les portes el Mobile del món educatiu. L’aspecte firal és el mateix, pavellons plens d’estands, converses creuades i moltíssimes persones. Ara bé, els visitants són joves d’entre 15 i 18 anys acompanyats pels professors de l’institut. En aquesta edició del Saló de l’ensenyament, hi té un paper fonamental l'FP, que continua creixent i ja representa gairebé el 40% dels estands del saló. Ja ocupen tot un pavelló però l’oferta és encara superior a la demanda.

La fira, en aquest cas, també s’emmiralla amb la realitat tot i que "poc a poc s’esborra l’estigma que sobrevola aquesta opció formativa gràcies al tracte tant directe que té en amb el món laboral", assegura Manel Real, responsable de Formació Professional de l’Escola Pia Catalunya. "Jo tinc molt clar que el meu camí és el de la Formació Professional", "Crec que per la meva forma de ser necessito fer menys pràctiques i menys teoria", reconeixien a Onda Cero alguns estudiants.

La realitat, però, és que anar a la UB, UAB o a la Pompeu a estudiar medicina, màrqueting o empresarials segueix sent la primera opció dels alumnes. "Jo vull fer batxillerat i després anar a la universitat" és el camí que la majoria dels joves volen seguir en un futur immediat.

L’oferta de les carreres tradicionals molt elevada, però l’estant més ple de tots i amb diferència és el de la politènica, on predominen els graus d'informàtica i vinculats a les noves tecnologies. I és que molts dels alumnes volen convertir els records de la infància en la seva feina. "Ens hem criat entre màquines i ara volem entendre com funcionen", "Tot el món de les noves tecnologies és flipant i hi volem formar part", deien efusivament 2 alumnes que recorrien els passadissos del Saló.

Enguany, el recinte de Montjuïc acollirà fins diumenge 250 expositors, un 12% més que l’any passat, i des de Fira de Barcelona esperen superar els 100mil visitants.