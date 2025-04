Els economistes catalans, a favor de negociar amb Trump: "És la via més raonable"

Tot i que ara mateix tenim aquesta treva de 90 dies, tots els experts apunten que els preus seguiran pujant quan s’apliquin els aranzels. Per aquest motiu, els economistes catalans aposten majoritàriament per esgotar la via negociadora amb els Estats Units i evitar una guerra comercial. "És la via més segura", segons ha explicat el director tècnic de l’estudi del CEC, Xavier Segura.

7 de cada 10, a favor del diàleg

Segons una enquesta entre els membres d'aquest col·lectiu, 7 de cada 10 defensen que el diàleg ha de ser la via preferent abans que les represàlies. En aquest sentit, un 40% proposa aranzels zero per zero sobre béns industrials; un 35% advoca per aplicar mesures proteccionistes sobre els serveis financers i digital, i un 29 sosté que cal gravar les mercaderies nord-americanes.

En tot cas, a més de la via negociadora, els economistes catalans també donen suport a la necessitat de diversificar mercats i buscar altres aliats comercials.

Anàlisi de les mesures dels governs

El degà del CEC, Carles Puig de Travy, ha assegurat que el proteccionisme és negatiu per ambdues parts. També ha celebrat que tant el govern espanyol com la Generalitat hagin activat un paquet d’ajudes tot i que ha reconegut que és “evident” que “no compensaran els efectes possibles”.