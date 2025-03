Els drets dels treballadors fan trontollar el Traspàs de Rodalies

Rodalies Catalunya SA funcionarà com una filial de Renfe. Així és com Estat i Generalitat han aconseguit aturar la vaga dels treballadors de Renfe i Rodalies rebaixant l’acord de màxims anunciat amb Esquerra a mitjans de febrer. Un acord, per cert, en el qual no havien participat els sindicats. La mesura estrella era la creació d’una nova empresa mixta al marge de Renfe... un fet que feia perillar els drets dels treballadors... Ara, amb l’amenaça de la vaga sobre la taula, totes les parts han trobat un punt d’entesa.

i aquest punt d’entesa és precisament garantia immediata dels drets dels treballadors de Renfe i Adif. Per entendre aquest acord in extremis, cal remuntar-nos al novembre del 2023, quan l'Estat es va comprometre a negociar també amb els sindicats el Traspàs de Rodalies a Catalunya, un dels acords d’investidura assolits amb Esquerra. Però la realitat és ben diferent. Els sindicats tan sols han format part d’un dels 6 grups d’experts que han configurat aquest traspàs des del qual només han rebut informació. La darrera el 19 de febrer, després que el PSC i Esquerra detallessin com es crearia la nova operadora mixta. "Ens hem sentit agredits, han incomplert amb l'acord que va permetre desconvocar la vaga el novembre del 2023", remarca a Onda Cero la Pepa Paez, secretaria general del sector ferroviari de Comissions Obreres.

Però la creació d’una empresa al marge de Renfe obligaria a modelar un nou conveni col·lectiu, posant en risc els drets actuals dels futurs treballadors de Rodalies Catalunya SA. "Al crear una empresa segregada d'una altra, com anunciava l'acord entre el PSOE i Esquerra, s'ha de modelar un nou conveni i ningú en assegura que sigui el mateix que l'actual", replica Paez.

I amb l’amenaça de vaga què han aconseguit? Doncs principalment que Renfe Viajeros mantingui una majoria en l’accionariat de l’empresa. Així els treballadors s’asseguren que les condicions laborals no es toquen. A més, implica que el deute el seguirà assumint l’Estat i no la Generalitat, ja que encara no existeix un traspàs de recursos per gestionar el servei. És tracta d’unes condicions que han acordat amb l’Estat i la Generalitat perquè "entenem que havia de ser un acord a tres bandes, el govern català és una part fonamental d'aquest traspàs".

Així es rebaixen les expectatives generades per l’acord entre Esquerra i el PSC, presentat en el marc de les Comissió Bilateral entre l’Estat i la Generalitat. En aquest es presentava un model de governança liderat per la Generalitat, que es manté, i que no operaria sota el paraigua de Renfe. "No serà una filial de Renfe", assegurava la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alamany, el passat 17 de febrer.

Al seu costat hi era la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui va subscriure aquestes paraules. Un mes més tard, l’acord amb els sindicats l'obliga a desdir-se. "Renfe seguirà operant a Catalunya, sempre s'ha explicat d'aquesta manera". Però la realitat no és aquesta, ja que en relació amb la prestació de l'operació del servei de Rodalies de Catalunya, en l'acord entre el PSOE i Esquerra es van comprometre a "construir una l'empresa mercantil, Rodalies Catalunya, amb la participació majoritària de la Generalitat, segregada de Renfe Viajeros".

La voluntat dels treballadors de Renfe i Adif ha passat per sobre dels acords d’investidura entre Esquerra, el PSOE i el PSC. I sembla que els republicans accepten la derrota en primera instància. A través d’un comunicat, han fixat un termini de dos anys perquè l’empresa passi a mans de la Generalitat. Marxem, doncs, fins al 2027, any d’eleccions generals.