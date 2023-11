EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Els disruptors endocrins augmenten la probabilitat de desenvolupar determinades malalties com l'obesitat, la diabetis, els cáncers hormono dependents com el de pròstata o el de mama, alteracions de l'aparell reproductor masculí i femení poden causar infertilitat, així com alterar la funció de la glàndula tiroide . Els disruptors endocrins són compostos químics exògens, naturals o artificials, que es troben en una gran quantitat d’objectes quotidians com els plàstics, els detergents, els cosmètics, etc. . Carles Aguilar entrevista Ángel Nadal, Catedràtic de fisiologia a la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Alacant).