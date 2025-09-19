DILEMA DEL DIVENDRES

Els dinars, amb aperitiu previ o sense?

A la secció 'El dilema del divendres' en Lluís Soler posa sobre la taula temes trascendentals que divideixen la societat i els posem a debat l'equip de 'La Ciutat' amb la inestimable col·laboració de la nostra audiència.

Gerard Sanz

Catalunya |

Avui el Lluís ens ha plantejat un dilema que no hauria de ser ni dilema: Els dinars han d'anar precedits del tradicional aperitiu o som dels que preferim entrar a barraca i endrapar directament el dinar? Un dilema on el Lluís, com era previsible, s'ha quedat totalment sol defensant que els aperitius sobren abans del dinar. La resta de l'equip de 'La Ciutat' hem defensat les virtuts de 'picar' unes patates, unes olives, escopinyes, un platet d'embotit o una mica de formatge. I és que a qui no li agrada picar abans de dinar? A banda del Lluís Soler, clar...

