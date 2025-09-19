Els dinars, amb aperitiu previ o sense?

Avui el Lluís ens ha plantejat un dilema que no hauria de ser ni dilema: Els dinars han d'anar precedits del tradicional aperitiu o som dels que preferim entrar a barraca i endrapar directament el dinar? Un dilema on el Lluís, com era previsible, s'ha quedat totalment sol defensant que els aperitius sobren abans del dinar. La resta de l'equip de 'La Ciutat' hem defensat les virtuts de 'picar' unes patates, unes olives, escopinyes, un platet d'embotit o una mica de formatge. I és que a qui no li agrada picar abans de dinar? A banda del Lluís Soler, clar...