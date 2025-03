Els daus entren en joc

Si esteu buscant un joc de taula per jugar aquest cap de setmana, l’Alex Soto ens ha presentat dos d’allò més divertits.

Isla Calavera

En aquest joc us haureu d’arriscar si voleu aconseguir la màxima puntuació.

La mecànica és força senzilla. Només heu de llençar els 8 daus i decidir amb quins us quedeu per aconseguir el màxim de punts. Això si, heu de vigilar de no treure 3 o més calaveres perquè si no, s’acabarà la vostra jugada i no obtindreu punts.

En el cas que traieu tres o més calaveres en la primera tirada, anireu a la Illa Calavera i allà podreu seguir tirant fins que no us surti cap calavera. Quantes més tingueu, més punts restareu als vostres rivals.

Guanyarà qui tingui la puntuació més alta.

Ratzzia

Aquest joc és una mica més tàctic però també molt més entretingut. Els protagonistes són unes rates que volen robar la major quantitat de menjar possible.

Cada jugador te el seu propi conjunt de daus de colors que tira al seu torn. A partir d’aquí haurà de decidir on els col·loca dins del taulell per poder obtenir el major nombre d’aliments.