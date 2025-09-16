Els costos ocults de treballar: fins a 5.000 € anuals i més de 200 hores extra per arribar a la feina

Aquesta càrrega, que pot arribar a més de 200 hores anuals, esdevé especialment rellevant en el context actual de debat sobre la reducció de la jornada laboral. Segons Jordi Muñoz, secretari de Mobilitat de la UGT, “és una càrrega invisible que els empleats paguen amb diners, temps i salut”.
L’informe s’ha publicat coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, i posa el focus en el mal funcionament del servei de Rodalies, que obliga molts treballadors a optar pel vehicle privat davant la manca d’alternatives eficients. “El servei està empitjorant i això fa que les autopistes s'omplin de cotxes; la gent ja no es refia de Rodalies”, ha denunciat Muñoz.
Realitats molt diverses
Tot i això, el 40% dels treballadors encara es desplacen dins del seu propi municipi. Els que poden anar caminant assumeixen un cost setmanal mitjà de 20 euros, mentre que aquells que depenen del transport públic i viuen lluny poden arribar a gastar fins a 300 euros setmanals.
L'informe "El cost d'anar a treballar" està elaborat amb dades recollides l'any 2023 a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i extrapolades al conjunt de la població.