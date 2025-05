Els conductors que donen positiu en alcoholèmia es redueixen al 0,85%

El Servei Català de Trànsit, juntament amb la UB i els Mossos, ha elaborat un estudi que revela que els conductors que donen positiu en alcoholèmia s’ha reduït al 0,85% respecte al 2019, quan se situaba en un 1,25%. Tot i que és una millora substancial, encara hi ha camí per recòrrer. Aquest estudi és complementari als resultats obtinguts a partir dels controls que la policia ja realitza habitualment a les carrerteres. Les dades mostren, com des del 2007, la tendència va clarament a la baixa en aquest aspecte tant pel que fa als positius d’alcohol, com de drogues. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat l'Óscar Llatje, coordinador de mobilitat i Seguretat Viaria del Servei Català de Trànsit, i ens ha explicat que "és una dada molt bona tot i que encara no és suficient".

"Les campanyes de conscienciació funcionen, és una gran col·laboració entre nosaltres i la societat", diu. "Les drogues més consumides pels conductors són la marihuana, les afetamines i la cocaina", explica. "La taxa d'alcohol hauria de ser sempre de 0, no hem de beure mai", conclou.