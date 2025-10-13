Els catalans suspenen el servei de Rodalies a Catalunya

Enmig de la negociació del traspàs de la competència de la gestió del servei de Rodalies i del procés d'inversió per millorar-ne l'eficàcia i puntualitat, una enquesta torna a posar de manifest la urgència de revisar i millorar l'experiència dels usuaris en aquest transport. Segons l’última enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), gairebé la meitat dels catalans es declara poc o gens satisfet amb aquest servei, que obté una puntuació mitjana de 4,4 sobre 10 —la més baixa entre tots els transports públics analitzats.
Segons el sondeig, Rodalies és l’únic sistema de transport públic que suspèn, molt per darrere del metro, el tramvia, els Ferrocarrils de la Generalitat i l’autobús, que se situen al voltant del notable.
L'ús social del català i la violència masclista
L’estudi del CEO, que recull dades sobre diversos àmbits socials, també revela que tres de cada deu catalans consideren que la justícia tracta amb més equitat les dones que els homes en casos de violència o assetjament masclista. Una gran majoria, gairebé 9 de cada 10, estan a favor de poder ser atès en català, castellà i aranès en els tres àmbits. Així mateix, el 90% també veu bé que les persones nouvingudes tinguin garantit l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana.
A més, gairebé tres de cada quatre enquestats afirmen que poden utilitzar el català en l’àmbit sanitari, mentre que un 28% denuncia dificultats per fer-ho en bars i restaurants.