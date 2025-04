Els casos d'intoxicació per drogues i medicaments atesos al Clínic creixen un 14% en cinc anys

Les intoxicacions per drogues i medicaments ateses a les urgències de l’Hospital Clínic han augmentat un 14% en els últims cinc anys. La majoria dels pacients, sis de cada deu, hi acudeixen per drogues. Entre les substàncies, l’alcohol continua sent la més freqüent, amb un 60% dels casos, seguit de la cocaïna, amb un 25%. Però, més enllà d’aquests dos vells coneguts, el Clínic alerta de la irrupció de noves drogues. I aquí destaca el consum de Tusi o cocaïna rosa, que s’ha multiplicat per quatre en només un any.

El Tusi, tot i que es coneix també com a cocaïna rosa, en realitat no és cocaïna, sinó que és una barreja de ketamina i MDMA. Segons el doctor Emilio Salgado, responsable de la Unitat de Toxicologia del Clínic, el seu consum ha anat en augment des del 2021 i la cosa no acabarà aquí: "Res ens fa pensar que la proporció hagi de disminuir. Ans al contrari: augmentarà".

Aquest increment, diu, respon a una moda i a la llei de l’oferta i la demanda, que també afecta el món de les drogues. A banda de la novetat del tusi, però, crida l’atenció el retorn d’una droga que semblava que havia quedat enrere. Es tracta del crac, la cocaïna cristal·litzada que, en comptes d’esnifar-se, es fuma. Els casos d’intoxicacions per crac s’han triplicat en dos anys.

Des del Clínic alerten també de les intoxicacions per llaminadures de cànnabis que escapen de la regulació i que es venen en botigues legals. L’any passat n’hi va haver 24 casos, la majoria de turistes de mitjana edat que les havien comprat en locals del centre de Barcelona.

Les dones abusen dels medicaments amb intenció autolesiva

Pel que fa al perfil dels pacients atesos tant per drogues com per abús de medicaments, un 10% eren menors de 20 anys. I si ens fixem en el sexe, hem de fer una distinció. Els homes consumeixen més drogues, però les dones abusen més dels medicaments.

Els homes van representar més del 70% de les intoxicacions per drogues ateses al Clínic l’any passat, però menys del 40% de les intoxicacions per medicaments. Cal tenir en compte que el consum de drogues té una finalitat recreativa, mentre que l’abús de medicaments respon a una voluntat autolesiva. La meitat dels pacients intoxicats per fàrmacs havien consumit benzodiazepines, és a dir, medicaments normalment receptats per a l’ansietat, com el Diazepam, l’Orfidal o el Tranquimazín.

Els analgèsics van representar el 15% de les intoxicacions, amb un protagonisme clar per al Paracetamol. En aquest sentit, el Clínic considera que hi va haver una pandèmia silenciosa arran de la covid, que va ser el consum excessiu de Paracetamol per part de noies molt joves amb intenció de fer-se mal. Aquest 'boom', afortunadament, ja ha retrocedit.