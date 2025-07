Els casals i les colònies triomfen a la Pere Tarrés

Com ja sabem, l’estiu és un moment per descansar i per fer vacances, però també d’organitzar-se, ja que els nens i nenes acaben la seva temporada escolar, i molts pares i mares han de buscar una alternativa per a que puguin gaudir l’estiu amb els seus amics, d’una manera més fresca. I es aquí on entren en joc els casals d’estiu, que ja tornen a ser una de les solucions més buscades. Aquest model triomfa, segons un estudi, fins als 12 anys, i a partir d’aquesta edat, els adolescents opten per altres alternatives com per exemple les colònies. És a dir, activitats que impliqui sortir de casa uns dies. És per això que hem parlat a La Ciutat amb l’Albert Riu és director del servei de colònies de la Fundació Pere Tarrés, una entitat que promou l’educació dels nens i nenes quan tenen temps lliure, i que per tant organitza casals i colònies, i que preocupa pels nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ens ha explicat que el que volen és "tothom pugui accedir a aquests casals i colònies ja que l'estiu és un moment clau per seguir formant-se".

"Aquesta temporada d'estiu hem fet més de 700 activitats i la dada que estimem per aquest any és una participació de 37.000 nens i nenes", diu. "Estem molt contents i engrescats amb les activitats que fem, amb la feina que fan els monitors i monitores, i esperem que el clima també ens afavoreixi en el que queda d'estiu", explica l'Albert. "És molt important donar-li als nens una rutina i un ritme de vida molt marcat", afegeix.

"Les activitats són properes i això provoca que sigui molt atractiu pels nens i nenes", conclou.