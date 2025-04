Els bancs segueixen oferint millors condicions a tipus fix que variable

Durant el primer trimestre de l’any els preus de les hipoteques a Espanya han crescut un 25% respecte el mateix període de l’any passat tot i que els preus s’han estabilitzat. Segons els experts, és un comportament habitual tenint en compte que al mercat hi ha més compradors i l’oferta segueix sent escassa.

Segons dades del Centre d’Estudis Trioteca, el valor de l’habitatge es consolida en els 260.000 euros per pis mentre l’import mitjà de les hipoteques s’ha disparat fins als 178.000 euros, gairebé un 25% més que l’any passat. Un creixement significatiu que s’explica perquè ara les famílies s’aventuren a hipotecar-se gràcies a la moderació dels preus generals. Tot i l'augment del preu mitjà de les hipoteques, “la baixada dels tipus d'interès està augmentant la capacitat adquisitiva del comprador mitjà” indica Ricard Garriga, CEO de Trioteca.

Davant d’un context d’incertesa total, un 95% de les hipoteques signades entre el gener i el març han estat a tipus fix. És cert que l’Euríbor està baixant, ho ha fet fins al 2’40% aquets més de març, però avui en dia les condicions que ofereixen els bancs per pagar en 30 anys són millors per dues raons estrictament econòmiques. Gonzalo Bernardos, catedràtic de la UB, assegura que els banc ara "es financien a través dels dipòsits" que tenen retribucions molt baixes, com els dels comptes corrents. D'altra banda, indica que "guanyen moltes comissions gràcies a la signatura d'hipoteques fixes" i així no depenen dels prèstecs cedits.

Els experts asseguren que ara és un bon moment per comprar a les perifèries, abans que tornin a pujar els preus a les zones allunyades de les grans ciutats.