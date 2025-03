Els autobusos i la fi de l'exclusivitat

L’Autoritat Catalana de la Competència recomana a través d’un estudi publicat avui mateix la liberalització del mercat del transport d’autobusos interurbans a Catalunya. I ho fa amb excepcions, per garantir que la millora del servei sigui equitativa arreu del territori.

Des de l’ACCO apunten que a Catalunya hi ha una concentració molt elevada d’aquest servei públic, que avui en dia es regeix per un sistema de concessions d’exclusivitat. De fet, recomanen que no s’ampliïn més les pròrrogues a les concessions. La darrera es va aprovar el 2003 amb una vigència de 25 anys fins al 2028. Proposen un canvi de sistema basat en la lliure competitivitat i que ja funciona en d’altres països com el Regne Unit, Alemanya o França. L'Ivan Moreno, responsable d'anàlisi d’empreses comercials de l’ACCO, assegura a Onda Cero que "aquest model permet l'arribada de més operadors, la reducció de les tarifes i l'augment de les freqüències del autobusos" a curt termini.

L'ACCO ja va assenyalar en el seu estudi de 2011 que era necessari considerar la modificació de la normativa perquè, en els trajectes amb una demanda suficient perquè més d'una empresa pogués operar sense generar ineficiències, no s'adjudiquessin concessions en exclusiva i es permetés la competència en el mercat.

Des de la patronal FECAV alerten a Onda Cero que la liberalització del sector pot fer que els concursos d’alguns serveis o d’algunes línies quedin deserts. Amb això ja hi compta l’ACCO, que dona 3 anys de marge, fins que s’acabi la concessió l’any 2028, per estudiar quines línies tenen una demanda suficient com per liberalitzar el mercat. Per això, proposen que els dos models convisquin alhora. "En casos com aquests, cal que es garanteixi el servei amb subvencions o amb les conegudes com obligacions de servei públic", apunta Moreno, qui afegeix que en circumstàncies puntuals caldia continuar amb el sistema concessional actual.

En aquest cas, reclamen que es segueixi la normativa que limita fins als 10 anys les concessions d'aquest serveis. "Les vigències actuals sçon molt llarges i l'ideal són els 7 o 8 anys", remarquen des de l'ACCO. A més, alerten que la llei que regula les adjudicacions d'aquest servei és del 1987. I sí, es va modificar el 2007 per adherir el caràcter procompetitiu que exigeix la llei de la Unió Europea, però és indiscutible que queda del tot desactualitzada.

Com l’objectiu no és altre que millorar els serveis pels usuaris, l’estudi està sotmès a consultes públiques fins el 30 d’abril.