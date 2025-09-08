Els alumnes de Catalunya tornen avui a l'escola!

Avui és dia 8 de setembre, un dia molt especial per tots els nens i nenes, ja que avui comencen el curs escolar. És un dia de tornar a la rutina, retrobar-se amb els companys de classe, explicar-se totes les històries que han viscut al llarg de l’estiu... però també és un moment de certa preocupació i un repte per les famílies dels estudiants. Sobretot un repte logístic i econòmic en un moment en el que el preu del material escolar és cada vegada més elevat i en el que el debat sobre la digitalització de les aules és cada cop més gran. És per això que les famílies lluiten cada curs per tenir una educació pública, inclusiva i equitativa, i sobretot, de qualitat per tots els nens i nenes. Per parlar de tot plegat ha vingut avui a La Ciutat la Lidón Gasull, directora d’AFFAC, de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, i ens ha explicat que "moltes de les mesures que s'han anunciat se li ha de mirar la lletra petita, perquè encara hi ha moltes mancances".
"El nombre de professionals que hi ha per atendre a la gent amb necessitats especials encara és molt baix, s'ha de fer un pas endavant per poder tenir una educació inclusiva", explica. "Un altra tema que s'ha anunciat és la prohibició del telèfons a les aules, i aquesta prohibició és un pas però és una mesura aïllada", diu.
Un altra tema que preocupa des de fa molt temps es que hagi més centres concertats que públics, i respecte a això a Lidón diu que "no s'enten aquesta situació". Finalment, també ens ha parlat de la despesa que suposa per les famílies aquest inici de curs, i de com algunes d'aquestes no hi poden fer front.