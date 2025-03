"Els alumnes amb altes capacitats a vegades se senten desplaçats"

Des de fa alguns cursos, el nivell acadèmic dels alumnes catalans ha estat notícia sobretot en clau negativa. Els mals resultats en proves com l’informe PISA o les competències bàsiques han posat el focus en una davallada del rendiment escolar dels nostres infants i adolescents. Enmig de tota aquesta preocupació justificada, correm el risc de desatendre aquell alumnat que destaca per la part alta. En aquest context, el Departament d’Educació ha impulsat aquesta mateixa setmana la primera càtedra sobre les altes capacitats al sistema educatiu de Catalunya. Ho ha fet juntament amb la Universitat de Girona i l’Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats.

En una entrevista a La Brúixola d’Onda Cero, el director de la càtedra, Teo Jové, ha explicat que una de les finalitats és revertir el desconeixement que hi ha sobre aquesta condició: "Volem difondre què són les altes capacitats i ajudar sobretot a la formació en aquest àmbit, perquè actualment tant mestres, com pedagogs, psicòlegs i fins i tot pediatres tenen un desconeixement pràcticament absolut del que són les altes capacitats".

Viure el talent com el que és: una oportunitat

Tal com va dir la consellera d’Educació, Esther Niubó, tot plegat ha de servir per “garantir que cap alumne visqui el seu talent com un problema, sinó com una oportunitat”. En aquesta línia, Jové lamenta que sovint els nois i noies amb altes capacitats se senten marginats: "Tenen un raonament més profund, ràpid i àgil, relacionen més conceptes simultàniament, i això fa que la manera com es desenvolupen sigui lleugerament diferent de la resta de nens. A vegades se senten desplaçats, queden una mica al marge".

Actualment, al sistema educatiu català hi ha uns 4.000 alumnes declarats amb altes capacitats. Això és només un 0,3% de la població. En canvi, els experts diuen que n’hi ha almenys un 3% i que la xifra podria arribar fins i tot al 15%. Això vol dir que la majoria han quedat ocults, cosa que, segons Jové, suposa un gran problema, perquè no se’ls tracta de forma adequada.