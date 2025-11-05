Els adolescents catalans comencen a beure alcohol abans dels 14 anys

Els adolescents catalans comencen a beure alcohol una mica abans dels 14 anys, de mitjana, i la meitat dels nois i noies d’entre 14 i 18 n’ha begut en l’últim mes. És el que alerta l’enquesta ESTUDES 2025 que ha presentat avui el Ministeri de Sanitat.
En el cas de Catalunya, hi han participat prop de 2.700 estudiants d’aquesta franja d’edat, dels 14 als 18. Les seves respostes revelen que més d’un 70% dels adolescents catalans ha provat algun cop l’alcohol i que, com dèiem, més del 50% n’ha pres el darrer mes. El consum és lleugerament més alt entre les noies que entre els nois: estem parlant del 73,9% davant del 72,4%; per tant, un punt i mig percentual de diferència. Més del 40% dels enquestats, a més, diu haver-se emborratxat alguna vegada.
Els últims a consumir tabac i cànnabis
Pel que fa a l’edat de començar a prendre alcohol, la mitjana catalana està en la mateixa edat que l’espanyola (13,9 anys). Ara bé, si ens fixem en el consum d’altres substàncies, com el tabac o el cànnabis, els catalans són els adolescents de l’Estat que més tard comencen a consumir-ne. Ho fan amb 14 anys i mig i 15 anys, respectivament.