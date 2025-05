Una eina lluita contra l'ús del telèfon fins als 16 anys

L’associació Adolescència Lliure de Mòbils acaba de presentar una eina per aconseguir el seu objectiu: fer que els nens i les nenes no tinguin telèfon fins a, com a mínim, els 16 anys. L’entitat vol reduir la pressió social d’algunes famílies per comprar un terminal als seus fills quan comencen l’institut. La idea és que, a través d’un web, les famílies es comprometin a no fer aquesta passa i fer sentir que és una decisió col·lectiva. L’entitat ja ha recollit de manera anònima signatures a cada municipi per aconseguir aquesta fita. D'aquesta forma, hem parlat a La Ciutat amb la Marina Fernández, presidenta de l’associació Adolescència Lliure de Mòbils, i ens ha explicat que "l'associació va nèixer al 2023, i com pares i mares ens preocupava que quan apareix un smartphone, el nostre fills desapereixien".

"El nostre objectiu és que cada vegada hagi menys nens que tinguin telèfon a una edat temprana", explica la Marina. Hi ha un ampli consens sobre el fet d’ajornar l’entrada del telèfon intel·ligent a la vida dels joves ja que "sempre s'han de tenir en compte els riscos que aquest telèfons comporten", diu. "Nosaltres considerem que quan s'entrega aquest telèfon entrem a una barra digital lliure, sobretot a les xarxes socials", conclou.