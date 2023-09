Educació preveu 1.605.243 alumnes matriculats aquest curs, 20.000 menys a infantil i primària

El Departament d'Educació ha presentat les novetats del curs escolar, que començarà aquest dimecres 6 de setembre. Un curs on el Departament preveu menys alumnes matriculats, però més docents que el curs passat.

En concret, la Conselleria preveu que 1.605.243 alumnes es matriculin el curs 2023-2024 en algun dels ensenyaments que s'ofereixen. D'aquesta manera, continua la tendència de disminució d'alumnat a causa de la davallada de natalitat i destaquen els prop de 20.000 matriculats menys a infantil i primària respecte al curs anterior. De fet, els únics estudis que sumen matriculats són els de Formació Professional.

En paral·lel, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha subratllat que la plantilla de professorat s'incrementa amb un total de 81.335 docents, 1.190 més que a l'inici del curs passat: "Serà el recurs que tindrà més recursos i més mestres que mai amb l'objectiu d'assolir la qualitat que persegueix tota la comunitat educativa". Si es desglossa aquest increment de docents, 297 són per a l'escola inclusiva, 145 per a necessitats d'escolarització i 698 d'FP.

Simó també ha posat de manifest l'estabilització "històrica" del personal, amb 27.097 estabilitzacions mitjançant concurs de mèrits (12.859) i el concurs extraordinari d'oposicions (14.238). La consellera ha assegurat que després del concurs extraordinari la taxa d'interinitat es troba al voltant del 26% i que l'objectiu a finals del 2024, quan s'acabi el concurs se situï en el 8%.

Més inversió contra la segregació escolar

El Departament també s’ha marcat com a objectiu combatre la segregació escolar. Educació destinarà 80 milions d’euros a l’alumnat més vulnerable, gairebé el doble d’inversió que el curs anterior.

En aquest sentit, Simó ha subratllat l’augment de la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. En xifres, la detecció d'aquest col·lectiu ha passat del 18,4% del curs passat al 24,08% el curs actual: "Si no saps que existeixen, no pots posar-hi mesures d'actuació. D'aquí la importància de posar l'accent en la detecció de l'alumnat amb situacions de desavantatge social".

A més, el curs comença també amb la fi de la segregació per gènere finançada amb fons públics a l'ESO. En aquest sentit, Simó ha afirmat que s'inspeccionarà i s'acompanyarà els vuit centres que van comunicar al Departament que s'atendrien als nous criteris per rebre el concert i que, per tant, deixarien de fer educació diferenciada i passarien a oferir educació mixta aquest curs.

Altres mesures

D’altra banda, s’impulsarà per primera vegada la figura del coeducador, amb més de 3.400 professionals que vetllaran per la convivència i el benestar emocional als centres educatius. De forma complementària, també entra en funcionament el Registre de violències contra l'alumnat (REVA), una nova base de dades de nova creació que permetrà sistematitzar el registre de les situacions de violència de l'alumnat.

A més, també es desplegaran mesures de compensació en competències bàsiques per millorar, especialment, la comprensió lectora i les matemàtiques (que no s'han detallat encara); el pla pilot en 50 centres de millora de les biblioteques escolars i la formació 800 nous centres en els tallers d'usos lingüístics.