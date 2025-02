Educació oferirà més de 7.500 places noves d'FP el curs vinent

El curs vinent hi haurà més de 7.500 places noves de Formació Professional als centres públics catalans. Es tracta de l’increment més gran que ha fet mai la Generalitat en aquests estudis, tal com han reivindicat el president Salvador Illa i la consellera d’Educació, Esther Niubó. També han anunciat l’augment de grups, amb més de 300 de nous, i el compromís que totes les places estiguin assignades el 31 de juliol.

El Departament vol evitar que es repeteixi el desgavell dels últims cursos, en què molts alumnes es plantaven al setembre sense saber quins estudis farien. Amb aquest objectiu, facilitaran el procés de matriculació, fent-lo online i amb un llenguatge planer. Estarà dividit en tres fases d’assignació, en què els alumnes podran acceptar o rebutjar la plaça. I en tots els casos començaran l’agost tenint clar què estudiaran i en quin centre.

La consellera assegura que l’augment de l’oferta també ajudarà en aquest sentit: "Es tracta de la major oferta de places que s'ha fet mai amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya. I la fem per respondre als problemes d'assignació de places que hem detectat els últims cursos: persones que optaven a un cicle formatiu, que complien els requisits i, malgrat això, no podien accedir a una plaça per manca d'oferta".

Aquesta oferta no només tindrà en compte els interessos de l’alumnat, sinó també les necessitats del teixit empresarial del territori. Aquí ha posat l’exemple dels estudis en l’àmbit ferroviari que han presentat aquesta setmana, per formar els treballadors que s’hauran d’incorporar a Rodalies quan es faci efectiu el traspàs.

Un altre punt clau és el reforç de l’orientació per reduir l’abandonament escolar un cop acabada l’ESO, així com la recuperació d’alumnes que ja han deixat els estudis. Per fer-ho possible, s’augmentarà el nombre de professors, incorporant-ne gairebé 500, però també el d’orientadors i auxiliars administratius.

Aposta pel grau mitjà

Pel que fa a la distribució de les noves places, la majoria –més de 3.000– s’afegiran als cicles de grau mitjà, mentre que els de grau superior i els de grau bàsic en guanyaran un miler respectivament. Un reforç que la comunitat educativa veu amb bons ulls, sobretot per l’aposta pels cicles de grau mitjà com una opció tan vàlida com el batxillerat després de 4t d’ESO.

"Fa diversos cursos que es queden molts alumnes fora, sobretot de grau mitjà; per tant, que hi hagi una oferta més gran de places sempre és una bona notícia", ha dit a Onda Cero Sílvia Macho, coordinadora d’FP a l’Escola Sant Nicolau de Sabadell. "Un altre tema que valorem positivament és que s'augmenta el percentatge de places que es reserven a grau superior per als alumnes que venen de grau mitjà. Perquè, si no, és com un coll d'ampolla: creem més places de grau mitjà, però després, en l'accés cap al grau superior, sempre surten més beneficiats els alumnes que venien de batxillerat", ha afegit Montse Blanes, directora de l’Institut Hospital del Mar d’FP Sanitària.

Salut, l'àmbit on es creen més places

Blanes es dedica precisament a la família professional que més creix: la de la salut. Aquest àmbit comptarà el curs vinent amb prop de 1.200 places més, és a dir, el 16% del total de places noves anunciades avui pel Departament. La directora de l’institut d’FP de l’Hospital del Mar celebra l’increment, però reclama una “taula permanent” entre les conselleries de Salut i Educació per adequar al màxim els estudis a les necessitats sanitàries. També recorda que tots els alumnes han de tenir garantides les pràctiques.

D'altra banda, Sílvia Macho, professora de programació, aplaudeix que la informàtica sigui també un dels àmbits que més creix, però alerta de la manca de professorat. "Costa molt que els enginyers es vulguin dedicar a la docència. Som pocs i cada cop fan falta més professors. Hi haurà més places, sí, però haurem de veure com les cobrim", diu.

Amb tot, el que més destaquen totes dues és el compromís de tenir les places assignades en acabar el mes de juliol. És un anunci que les tranquil·litza, després d'un inici de curs que admeten que va ser caòtic. Expliquen que hi va haver alumnes que es van incorporar a finals de setembre i fins i tot a l’octubre, amb les dificultats que això comporta.