Eduard Fernández guanya el Premi Nacional de Cinematografia 2025

Un dels actors més prestigiosos de l'àmbit nacional, l'Eduard Fernández, ha guanyat el Premi Nacional de Cinematografia 2025. Ell és català, de Barcelona, i ha vingut a La Ciutat per explicar com va rebre la noticia i la felicitat que sent després de aconseguir un guardó tant important. "Aquest premi no és com un Goya, ja que no hi ha nominació. Jo estava a un taxi, em van trucar des del Ministeri de Cultura per donar-me la noticia, i no vaig saber ni com reaccionar. Amb el temps, poc a poc, vaig ser cada vegada més conscient de la importància de guanyar el premi", explica l'Eduard Fernández. "Vaig rebre la noticia amb total sorpresa".

"Els papers de Manolo Vital, i Enric Marco per jo signifiquen un cara i creu parlant d'humanitat. Un és una bona persona i que representa la dignitat del que no té res, i l'altra és més polèmic, però és un personatge inmens i inacabable", diu. "Molta gent s'ha sentit identificat amb 'el 47', em van escriure de tot arreu dien que els seus avis van viure una història semblant", explica respecte a una de les grans produccions del 2024. "El futur no es pot explicar gaire cosa del que faré, però serà molt bó segur. El pròxim paper que fare de Santiago Carrillo", diu respecte al futur.

"El major premi i regal és tenir feina", conclou l'Eduard.