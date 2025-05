Duch: "no veiem cap obstacle legal per aconseguir la oficialitat, al contrari"

Malgrat la decisió del Consell de la Unió Europea d'ajornar la votació per l'oficialitat del català, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, confia que s'acabi aprovant. De fet, explica que l'oficialitat només seria efectiva amb la unanimitat del consell i que si encara no s'ha assolit, "és perquè no hi ha hagut prou temps per aclarir els dubtes dels països que de moment no estan a favor". Duch compara la situació amb antecedents similars com els de l'irlandès o el maltès.

"El govern espanyol des del primer dia va dir que assumiria el cost total d’aquesta oficialitat, no només del català sinó també del basc i del gallec", diu Duch reforçant la confiança en la feina de l'executiu. També ha insistit que "s'ha de seguir negociant, que les decisions importants no s'han de prendre amb pressa" i destaca que una vintena de països ja donin suport a l'oficialitat.