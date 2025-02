Drets Socials vol que un informe mèdic sigui suficient per reconèixer la discapacitat

El Departament de Drets Socials i Inclusió vol que un informe mèdic sigui suficient per reconèixer automàticament la discapacitat en alguns casos. Així ho reflectirà un decret que ha d’estar enllestit en les pròximes setmanes i que ha de servir per agilitzar el procés de valoració del grau de discapacitat.

La consellera del ram, Mònica Martínez Bravo, ho ha anunciat en una jornada unitària d’entitats del món de la discapacitat. El reconeixement automàtic de la discapacitat amb un informe mèdic és un procediment que ja funciona en alguns tipus de demència o en l’ELA, per exemple.

La figura de l'assistent personal

D’altra banda, la titular de Drets Socials també s’ha compromès a desbloquejar la figura de l’assistent personal. "Som conscients que l'àrea d'assistència personal, que està a la cartera de serveis, no està desplegada. Iniciarem una fase de consulta pública prèvia amb diàleg i participació del sector, que ens permetrà actualitzar el marc regulador de l'assistència personal a Catalunya, en aquest nou paradigma de foment de la desinstitucionalització", ha dit Martínez Bravo.

Precisament, aquesta és una de les principals demandes de les entitats per afavorir l’autonomia de les persones amb discapacitat. "La immensa majoria de persones amb discapacitat no poden triar on ni amb qui viure. No poden ni tan sols imaginar altres possibilitats que no siguin viure tota la vida amb les seves famílies o en un entorn institucional", ha lamentat Margarida Saiz Lloret, portaveu d’aquests col·lectius.

També demanen més finançament per als serveis que ajuden a mantenir al màxim la independència de les persones, i no només per a les residències. Amb tot, la consellera ha assegurat que el Govern treballa per un Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat.