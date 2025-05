El drama de les okupacions i les seves oportunitats de mercat

El portal immobiliari Idealista té a la venda 3.108 cases i pisos okupats il·legalment a Catalunya. Una modalitat del mercat que al llarg dels darrers anys ha passat de ser una oportunitat de negoci per especular a una alternativa de compra real. Un canvi de paradigma provocat per la dificultat de fer fora els okupes a través dels jutjats i per la manca d’oferta d’habitatge.

L'okupació, especialment la vinculada a la delinqüència, és motiu de preocupació i de neguit entre molts propietaris, també entre els veïns que hi han de conviure... I, per això, també s’ha convertit en un argument més de les campanyes electorals. Mentre les administracions públiques tracten de trobar la tecla legal per foragitar els visitants no desitjats, hi ha qui ha sabut convertir l’okupació en una oportunitat... I no només ens referim als fons d’inversió o als portals immobiliaris, que n’han fet una opció més del seu catàleg... De fet, davant l’escassetat d’habitatge assequible, cada cop hi ha més persones que hi veuen una futura llar.

Segons les dades publicades pel ministeri d’Interior, Catalunya és la comunitat autònoma amb més okupacions de l’Estat. L’any passat es van conèixer 7.009 casos, 724 més que l’any anterior. Per tant, és una problema que creix a casa nostra. D’altra banda, tal i com alerten des del Consell General del Poder Judicial, des que es posa la denúncia fins que es coneix la sentència passa, de mitjana, un any. El triple que el 2018. És a dir, a Catalunya cada vegada hi ha més pisos okupats i es triga més en dessallotjar-los. En aquest context, els grans inversors han anat perdent l’interés a especular amb aquests pisos i els estan posant a la venda a preus reduïts. I en un mercat de l’habitatge tant tensionat com el que tenim a Catalunya, "la compra de pisos okupats s’ha convertit en una oportunitat de mercat fins i tot per qui vol convertir-los en la seva casa", assegura a Onda Cero Ricardo Gulías, expert immobiliari i CEO de RN tu solución hipotecaria.

Tal i com apunta Gulías, els preus poden caure entre un 40 i un 50%, depenent de qui està okupant el pis. Si es tracta d’una família o una persona en situació de vulnerabilitat els preus són encara més barats. Principalment, perquè el procés de dessallotjament és encara més complicat. Ara bé, Gulías assegura que ningú s’interessa per aquests pisos. Avui en dia, els compradors busquen oportunitats entre els que viuen de l’extorsió. "Hem treballat i treballem en operacions on el comprador negocia un preu amb l'okupa perquè marxin de la casa", assegura Gulías, qui fa valer la seva experiència per concloure que "els pagues 3.000 euros i marxen, la majoria d'ells no tenen cap necessitat d'okupar".

Fonts d’Idealista han assegurat a Onda Cero que encara no tenen estadístiques sobre el comportament d’aquest mercat. Principalment, perquè van incloure el filtre de pisos okupats a la venta a principis de febrer. Això sí, és un senyal que aquest mercat va adquirint certa entitat amb el pas del temps.

Comprar com a solució

Segons els pisos que hi ha a la venta en aquest portal, Barcelona és la província d’Espanya en la qual pesen més habitatges okupats. Un 7’6% del total. Una xifra que ha obligat a molts Ajuntaments de grans ciutats a canviar d’estratègia per poder recuperar els pisos que s’havien quedat al marge del mercat convencional.

A Sabadell, fins fa 2 anys, l’Ajuntament només es dedicava a comprar pisos o edificis buits. Els preus poc a poc s’anaven encarint i van passar a ser inassumibles pels recursos públics que tenen per gastar. A l’altra banda de la balança, cada vegada pesaven més els pisos okupats. Davant les dificultats legals per aturar la proliferació d’aquest mercat, des de Sabadell van decidir "adquirir-los com a part de la solució", assegura el primer tinent d'alcaldia i regidor d'habitatge, Eloi Cortés, en declaracions a Onda Cero. "En alguns casos ens semblava interessant per dues raons: regularitzar les famílies en situació de vulnerabilitat que ja ocupaven l'habitatge o retornar-los al parc públic de lloguer d'habittages", afegeix. De fet, aquesta va ser una de les promeses del govern socialista en matèria d'habitatge en guanyar de nou les eleccions a la cocapital del Vallès Occidental l'any 2023.

Fins al dia d’avui, tan sols han pogut adquirir 16 pisos okupats en dos anys, gairebé un 10% dels que s'anuncien en aquesta localitat. Principalment per les traves legals que envolten totes les okupacions. Per exemple, 8 d'aquests pisos es troben en un mateix edifici, un fet que els ha obligat a "denunciar els casos per separat i encara tenim un pendent de resolució". De fet, segons Cortés, els processos judicials per desallotjar-los es poden allargar fins als 3 anys.