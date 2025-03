Dormir ens dona vida!

A ningú se li escapa que dormir és necessari i millora la nostra salut, però el que no tothom sap és que si no descansem com cal, podem posar en risc la nostra salut.

Què passa si no dormim bé?

El Julio Rosales ens enumera els riscos de no descansar en condicions:

Problemes cognitius

Risc cardiovascular

Debilitat del sistema immunològic

Problemes mentals com ansietat o depressió

Augment del pes

Major risc d’accidents de trànsit o laborals

Posem-hi solució!

Com veiem, són molts els riscos de no dormir bé, però també són moltes les solucions:

Rutines abans d’anar a dormir

Mantenir l’espai de dormir en condicions adequades

Evitar les pantalles

Limitar el consum de cafè i d’alcohol

Practicar la relaxació

Evitar menjars pesats

Fer exercici

Les solucions són variades però no a tothom li seran totes efectives, així que hem de trobar la que millor ens funcioni i aplicar-la. Això si, si res ens funciona, hem de consultar sempre amb un professional.