Dones en l’indústria publicitària

Segons l'últim informe de Más Mujeres Creativas, el 75% de les vacants en direccions creatives durant el 2024 han estat ocupades per homes, fet que reflecteix un retrocés en la paritat dins del sector publicitari. A més, el nombre de dones en càrrecs de direcció general

creativa ha caigut un 40% en els últims tres anys, quedant actualment només tres dones en aquestes posicions a les agències espanyoles. Aquesta situació té diverses conseqüències per a la indústria. D'una banda, la manca de diversitat als equips directius limita la creativitat i la representació de diferents perspectives en les campanyes publicitàries. D'altra banda, pot desmotivar les noves generacions de professionals femenines, que no veuen referents clars en la seva trajectòria laboral. Per revertir aquesta tendència, les agències poden implementar polítiques més inclusives, com programes de mentoratge per a dones creatives, mesures de conciliació familiar que evitin la penalització per maternitat i processos de selecció més equitatius. Així mateix, una major paritat en els equips directius pot aportar beneficis com una millor connexió amb el públic, un ambient de treball més equilibrat i una cultura corporativa més innovadora. Iniciatives com Una de Dos tenen un paper fonamental en la promoció de la igualtat de gènere al sector, ja que visibilitzen el problema i impulsen accions concretes per equilibrar la balança. Tot i els desafiaments actuals, aquests esforços són essencials per avançar cap a una indústria més justa i representativa.